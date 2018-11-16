Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi Ele Alındı

16 Kasım 2018 Cuma 09:57



16 Kasım 2018 Cuma 09:57

2018 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Karabük Üniversitesi tarafından sunulması planlanan "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi" istişare toplantısı yapıldı.KARABÜK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar başkanlığında yapılan istişare toplantısına iştirakçiler Karabük Belediye Başkanlığı, BAKKA, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Karabük İl Özel İdaresi, KARDEMİR AŞ., Karabük Organize Sanayi Bölgesi, Eskipazar Metal İhtisas OSB ve Karabük Haddeciler Derneği yetkilileri katıldı.Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan, brüt alanı 2 bin 139 metrekare olan binanın teknopark haline dönüştürülmesi; yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve üniversite hocalarının Ar-Ge yapabilecekleri alanların oluşturulması, Ar-Ge odaklı ekosistem oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezlerinin oluşturulması planlanmaktadır. Projenin öngörülen toplam bütçesi 4 Milyon TL olup %75'ine tekabül eden 3 Milyon TL'sinin BAKKA tarafından sağlanması planlanmaktadır. Projeye ilişkin hazırlıkların tamamlanarak 2018 yılı içerisinde sunulması, değerlendirme ve onay süreçlerinden başarıyla geçmesi halinde 2019 yılı içerisinde sözleşme imzalanarak 24 ay süre ile uygulanması planlanmaktadır. - KARABÜK