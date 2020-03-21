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Karabük Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.

21.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:44
Karabük Üniversitesinde uzaktan eğitim 23 Mart'ta başlayacak
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, uzaktan eğitim konusunda altyapısı hazır olan üniversitenin 23 Mart'ta eğitime başlanabilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu kapsamda genişleyen altyapı ihtiyacına cevap vermek için KBÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) personeli tarafından yapılan çalışmaların sona gelmesiyle birlikte tüm bölümlerde eğitimlerin başlaması bekleniyor."
Öte yandan, yapılma zamanı hakkında çalışmaların sürdüğü sınavlar için alınan kararların ise ilerleyen süreçlerde üniversitenin web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Karabük, 23 Mart, Güncel

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