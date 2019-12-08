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Karabük üşüyen sokak kedisi markete sığındı

Üşüyen sokak kedisi markete sığındıKarabük'te, soğukta üşüyen sokak kedisi markete sığınarak ısınmaya çalıştı.

08.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:41
Üşüyen sokak kedisi markete sığındı
'te, soğukta üşüyen sokak kedisi markete sığınarak ısınmaya çalıştı. Market işletmecisi kedinin karnını doyurup üzerine örtü örttü.
Dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi'nde soğukta üşüyen bir sokak kedisi markete girdi. İçeride dolaşan kedi daha sonra elektrikli ısıtıcının karşısındaki sandalyenin üzerine yattı. Market işletmecisi Samet Erkartal, kediye süt ve salam verip karnını doyurduktan sonra üzerine örtü örttü. Alışverişe gelenler sıcaktan mayışan kediyi sevdi.
Samet Erkartal(24), Müşterilerin peşinden geldi. İçeride dolandı. Sandalyenin üzerine çıktı. Isıtıcının karşısında mayıştı, uyudu. Bizde karnını doyurup sahip çıktık bu soğuk havada. dedi.
Karabük üşüyen sokak kedisi markete sığındı

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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