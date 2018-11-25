Karabük Vali Yardımcısı, Fetö Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Karabük
Vali Yardımcısı Abdulhalim C., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim C. gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü
ekipleri FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen Abdulhalim C.'yi gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Burada ifade için işlemleri süren Abdulhalim C.'nin 2 yıldır kentte görev yaptığı öğrenildi. - KARABÜK
Başsavcı,Karabük
25 Kasım 2018 Pazar 13:45