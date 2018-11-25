Karabük Vali Yardımcısı'na Fetö'den Gözaltı

KARABÜK'te, Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu öne sürülen Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı. Karabük Vali Yardımcısı olarak 2 yıldır görev yapan Can'ın emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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Cumhuriyet Başsavcılığı,Karabük
25 Kasım 2018 Pazar 13:31