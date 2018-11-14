Karabük Valiliği'nden Kısa Kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel
, Eskipazar
ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ve İl Jandarma
Komutan Vekili Jandarma Albay Mustafa Kuraş'ın da eşlik ettiği Gürel, ilk olarak Eskipazar Kaymakam Vekili Mehmet Yasin Erkan'ı ziyaret etti.
Erkan'dan ilçenin genel durumu, yürütülen projeler ve ilçenin ekonomik yapısı hakkında brifing alan Gürel, daha sonra geçici kabulü yapılan İlçe Emniyet Amirliği binasında incelemelerde bulunarak İl Emniyet Müdürü Akay'dan bilgi aldı.
Vali Gürel, 1984
'te Siirt- Pervari
'de şehit olan jandarma er İsa Eken'in babası Hasan Eken ve ablası Fatma Eken'i ziyaret etti.
Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından şehit İsa Eken ve tüm şehitler için dua edildi.
MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ve MS 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı düşünülen, sütun başlıklarının, surların, kiliselerin, kaya mezarlarının, gözyaşı şişelerinin, mahzenlerin ve su sarnıçlarının gün yüzüne çıkartıldığı Hadrianapolis Antik Kenti'nde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin
ve Karabük Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Gürel, son olarak Eskipazar İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
ve hastane yöneticileriyle görüştü.
Vali Gürel'den Çevre Müdürlüğü'ne ziyaret
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Vali Yardımcısı Abdulhalim Can
ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
İl Müdürü Hasan Öztürk
ve şube müdürleri tarafından karşılanan Gürel, Öztürk'ten kurumla ilgili genel brifing aldı.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen diğer kurumlara ait projelerle ilgili de bilgi alan Gürel, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından KARDEMİR kavşağına yapılması planlanan kavşak projesi hakkında Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Şirin
'den bilgi aldı.
Vali, koruma altındaki çocukları kabul etti
Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, devlet koruması altında bulunan çocukları vali konağında misafir etti.
Çocukları sevindirmenin dünyadaki bütün mutluluklara bedel olduğunu ifade eden Gürel, "Onların yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak mutlu bir hayat sürdürmelerini istiyoruz." diye konuştu.
Çocuklarla yakından ilgilenerek bir süre onlarla sohbet eden Vali Gürel ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Fuat Gürel,Eskipazar,Karabük
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:47