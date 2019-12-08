Haberler » Güncel » Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü - Haber

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü

Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.

08.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:36Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü'nün acı günü
Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü'nün vefat eden ablası Aysel Tanış'ın cenazesi toprağa verildi.
Aysel Tanış için Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Tanış'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından Safranbolu Aile Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Tanış'ın ailesi, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Burak Öz ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kurulu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Karabük Valiliği, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:00 Mardin AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı - Haber
14:57 Türkiye'de protez bacaklarına kavuşan Suriyeli Maya, okuluna yürüyerek gidiyor (1) - Haber
14:57 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Haber
14:57 Bebeklerle değil arabalarla oynuyordu; hayallerinin peşinde koşuyor - Haber
14:55 Valilik Özel Kalem Müdürünün acı günü - Haber
11:10 Türkiye son 9 yılın en kurak kasım ayını geçirdi - Haber
11:05 Cezaevi çıkışında gelinlikle karşıladığı eşi elinde sigara söndürdü - Haber
10:40 Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı - Haber
10:38 Öğretmen dayağı sonucu yatağa mahkum kalan çocuklarına 26 yıldır bakıyorlar - Haber
09:56 Hindistan'da fabrikada yangın çıktı: 43 ölü - Haber
8.12.2019 15:10:36