Haberler » Güncel » Karabük Valiliğinden 'halk toplantısı' - Haber

Karabük Valiliğinden "halk toplantısı"

Karabük Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri için başlatılan "halk günü toplantıları" devam ediyor.

18.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:37Karabük Valiliğinden
Valiliği tarafından vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri için başlatılan "halk günü toplantıları" devam ediyor.

Karabük Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Valilik Açık Kapı Birim temsilcileri katıldı.

Vatandaşlarla özel olarak tek tek görüşen Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kendisine iletilen şikayet, sorun, iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşların sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi. - KARABÜK

Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:34 Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haber
19:34 Malatya'da "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliği - Haber
19:33 "Kadın ve Çocuk Koruma Çalıştayı" - Haber
19:32 Konya'da otomobilin motor kısmından çıkan tavşanı dükkanında besliyor - Haber
19:32 Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Inzko AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
17:38 Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle - Haber
17:18 Topladığı meyvelerden birinin üzerinde yazanı gören çiftçi çok şaşırdı: Ömür boyu saklayacağım - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
18.12.2019 19:36:57