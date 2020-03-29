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Karabük Valiliğinden "kamu misafirhanelerinin sağlık personeline tahsisi" açıklaması Açıklaması

Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilde görev yapan sağlık personeli için hazırlanan yurtların yeterli gelmemesi veya talebin fazla olması halinde polisevi, öğretmenevi ve kamu misafirhanelerinin tamamının bu amaçla kullanılabileceğini bildirdi.

29.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:38
Karabük Valiliğinden
Karabük Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilde görev yapan sağlık personeli için hazırlanan yurtların yeterli gelmemesi veya talebin fazla olması halinde polisevi, öğretmenevi ve kamu misafirhanelerinin tamamının bu amaçla kullanılabileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya paylaşımlarında Karabük Öğretmenevi ile ilgili mesnetsiz ve yanıltıcı paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"24.03.2020 tarih ve 2280 sayılı 'Sağlık Çalışanları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararında', 'Sağlık personelinin, mesai kaybını önlemek, zaman tasarrufu sağlamak ve yapılacak çağrılara süratle icabet etmek amacıyla görevli olduğu sağlık kuruluşuna yakın bulunan kamu sosyal tesislerinden yararlanmak isteyenler ile görevli olduğu sağlık kuruluşundan başka bir yere görevlendirilenler, kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmada, 31/5/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil), 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır' denilmektedir.
Bu kapsamda ilimizde görev yapan tüm sağlık çalışanları arasında bu haktan faydalanmak isteyenler için bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde kamu ve özelde çalışan yaklaşık 200 sağlık personelinin belirtilen tesislerde kalmak istediği öğrenilmiştir. Talebin büyük çoğunluğunun geldiği Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanemize yakın mesafede bulunan polisevi ve öğretmenevinin ise bu talebi karşılayamayacağı değerlendirilmiş olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile temasa geçilerek Taşkent Yurdu (160 kişi) ve Asiye Hatun Kız Yurdu (40 kişi) bu amaçla belirlenmiştir."
Sağlık personelinin 30 Mart'tan itibaren bu yurtları kullanabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ayrıca özel yurtlardan ve Safranbolu ilçemizdeki bazı konaklardan da bu konuda yardım teklifi gelmiş olup, sağlık personelimiz ile bunların bilgisi de paylaşılacaktır.
Karabük Öğretmenevimizde 34 oda bulunmakta olup, şu anda il dışından gelen 7 hekimimiz 7 odada ve 3 odada ise başka misafirler kalmaktadır. 24 oda bu süreç kapsamda Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Polisevinde de 24 oda bulunmaktadır ve an itibarıyla 5 tanesi doludur. Sağlık personelimiz için hazırlanan yurtların yeterli gelmemesi veya talebin fazla olması halinde polisevi, öğretmenevi ve kamu misafirhanelerinin tamamı bu amaçla kullanılabilecektir. Bu tesislerin sağlık personeline tahsisi ile ilgili hiçbir olumsuz durum yaşanmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karabük Valiliği, Karabük, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Karabük Valiliğinden 'kamu misafirhanelerinin sağlık personeline tahsisi' açıklaması Açıklaması - Haberler

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