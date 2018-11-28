Karabük Valiliğinden Kısa Kısa

Karabük
Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Yücel Huzurevini ziyaret etti.
Ziyarete oyuncuların yuvarladıkları topları hedef topa yakın atmak için çaba gösterdikleri bocce sahasını inceleyen Gürel, bocce sporu hakkında bilgi aldı.
Daha sonra huzurevi sakinleriyle yemekte bir araya gelen Gürel, yakından ilgilendiği yaşlılarla sohbet ederek istek ve taleplerinin olup olmadığını sordu.
Gürel, yaptığı açıklamada, eşi ile belirli aralıklarla ziyaretler yapacağını söyledi.
Bazı etkinlikler düzenleyeceklerini anlatan Gürel, "Sizlerin daha huzurlu, daha mutlu yaşayabilmeniz adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. Bir sıkıntınız olursa kapımız her zaman açık. Değerli büyüklerimin ellerinden öpüyor, hepinize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.
- Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında Karabük Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş'ı ziyaret eti.
Vali Gürel, Ataş'tan ormanlık alanların durumu, ekosistem hizmetleri, Orman İşletme Müdürlüğünün misyon ve vizyonu, temel değerler, personel durumu, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi, ağaçlandırma çalışmaları, okul ziyaretleri, okul ağaçlandırma çalışmaları, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan fidan dikimleri, çalışmalar, işletme ve pazarlama, orman zararlılarıyla mücadele, orman köylerinin kalkındırılmasına (ORKÖY) yönelik çalışmalar, Orman İşletme Müdürlüğü yatırımlarıyla planlanan ve devam eden projeler hakkında brifing aldı.
Milli sporcudan ziyaret
Karabük Valisi Fuat Gürel, Hindistan
'ın başkenti Yeni Delhi
'de düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele eden ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli boksör Elif Güneri
'yi kabul etti.
Güneri'yi tebrik eden Gürel, "Ülkemizi ve ilimizi Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında en iyi şekilde temsil ederek dünya üçüncülüğünü kazandığın için seni ve şampiyonaya en iyi şekilde hazırlanmana yardımcı olan antrenörünü tebrik ederim. Başarılı çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:26