09 Kasım 2018, 20:09
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Karabük Valisi Gürel'e Ziyaretler

Karabük Valisi Gürel

Karabük Valisi Fuat Gürel'e "hayırlı olsun" ziyaretleri başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel'e "hayırlı olsun" ziyaretleri başladı.

Vali Gürel, göreve başlamasının ardından ilk olarak Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Enver Kemik, yönetim kurulu üyeleri ve köy muhtarlarını makamında ağırladı.

Daha sonra valiliğe gelen Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ve yönetim kurulu üyeleri, Gürel ile bir süre görüştü.

Ayrıca, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Güleç ve Genel Müdür Ercüment Ünal ile MÜSİAD Karabük Şubesi üyeleri ayrı ayrı Gürel'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Fuat Gürel, misafirlerine teşekkür etti. Merkez,Karabük
09 Kasım 2018 Cuma 20:09