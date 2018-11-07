Karabük Valisi Gürel'in Ziyaretleri

Karabük
Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma
Komutanlığını ziyaret etti.
Gürel'i komutanlık önünde, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz
ve rütbeli personel karşıladı.
Tören mangasını selamlayan Vali Gürel, Şeref Defterini imzaladıktan sonra Yılmaz ile makamında bir süre görüştü.
Albay Yılmaz jandarma bölgesi sorumluluk alanı içerisinde yaşanan genel asayiş olayları yanı sıra bina, personel durumu, araç, teçhizat durumu ve genel asayiş tedbirleri hakkında Vali Gürel'e ayrıntılı bilgi verdi.
Yılmaz'a teşekkür eden Vali Fuat Gürel, Jandarma Teşkilatı personeline bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.
Karabük Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Gürel, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'dan bilgi aldı.
Müdürlük birimlerini gezen Gürel, personele çalışmalarında başarı diledi.
Ayrıca Gürel, bazı okulları, şehit aileleri ve gazileri de ziyaret etti.
Sefa Yılmaz,Jandarma,Karabük
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:56