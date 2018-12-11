Karabük Valisi Gürel, Kardemir'de

Karabük
Valisi Fuat Gürel, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.
Beraberinde Vali Yardımcısı Barboros Baran
, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Özdemir
, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
ve İŞKUR
İl Müdür Vekili Mustafa Çalış
ile fabrikaya gelen Vali Gürel'i, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
, Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç ve Genel Müdür Vekili Mansur Yeke karşıladı.
KARDEMİR hakkında bilgi alan Gürel, daha sonra işçilerle yemek yedi.
Üretim tesislerine düzenlenen teknik geziye katılan Gürel, kok fabrikaları, yüksek fırınlar ve ray profil haddehanesini gezdi. Yüksek fırınları incelerken eldiven giyerek döküm numunesi aldı.
Barboros Baran,Karabük
11 Aralık 2018 Salı 19:59