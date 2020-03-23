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Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor

Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

23.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:50
Karabük ve ilçelerinde yaşlıların ihtiyaçlarını ekipler karşılıyor
Karabük merkez olmak üzere 6 ilçede ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü vatandaşların ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Karabük Merkezde 11, Yenice'de 7, Safranbolu 'da 6, Ovacık'ta 5, Eskipazar'da 7 ve Eflani'de 4 olmak üzere toplam 40 ekip hızlı bir şekilde sahada vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamaya başladılar. Özellikle 65 yaş üzeri olan veya kronik hastalığı olup ailesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yakını bulunmayan vatandaşlarımız 112 (Sağlık ve Eczane), 155, 156 ve 444 21 78 (İl Merkezi) numaraları aradıkları takdirde talepleri ilgili birimlerce karşılanacak" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Karabük Merkez, Safranbolu, Karabük, Güncel

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