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Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli

Karabük ve Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

09.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:20Karabük ve Zonguldak'ta eğitime kar engeli
ve 'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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