Haberler » Güncel » Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü - Haber

Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldüKARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy(40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı.

23.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:17
Yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü
KARABÜK'te, müşterisine getirdiği yemek masasını taşırken fenalaşan Ersin Aksoy(40), 8 basamaklı merdivenden yuvarlandı. Hastanede hayatını kaybeden Aksoy'un kalp rahatsızlığının olduğu öğrenildi.
Olay, Köyü Mahallesi Bilim Sokak'ta bulunan Mustafa Şahin'e ait 2 katlı evde meydana geldi. Mobilya atölyesinde çalışan Ersin Aksoy, müşterisi Mustafa Şahin'e getirdiği mutfak masasını "Tek başıma taşırım" dedikten sonra ikinci kattaki merdivenlerin başına kadar taşıdıktan sonra fenalaştı. Mustafa Şahin'e "Biraz iyi değilim" diyen Ersin Aksoy, sendeleyerek 8 basamaklı merdivenlerden yuvarlandı. Başına darbe alan Ersin Aksoy, hareketsiz kaldı. verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen evli ve 3 çocuk babası Ersin Aksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ersin Aksoy'un kalp rahatsızlığının bulunduğu ve 2 hafta önce Ankara'da bir hastanede anjiyo olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Karabük yemek masası getirdiği evde merdivenden yuvarlanıp öldü

Mustafa Şahin, Ersin Aksoy, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:10   Yemen'in Husi kuşatması altındaki kenti Taiz'de kitap fuarı açıldı - Haber
23:06   Ahır yangınında 240 hayvan telef oldu - Haber
23:06   Belediye otobüsü tramvay parmaklıklarına çarptı - Haber
23:04   BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI - Haber
23:01   Vatandaşlar yılbaşı hindilerinin fiyatından memnun - Haber
22:24   Yemekten sonra rahatsızlanan 57 asker hastaneye kaldırıldı - Haber
21:16   Bartın'da iki katlı evde çıkan yangında 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Haber
20:47   İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Haber
20:42   Yol verme nedeniyle tartıştığı kamyon şoförünü darp etti - Haber
20:12   Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Haber
23.12.2019 23:13:02