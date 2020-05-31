KARABÜK Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk

Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevkKARABÜK Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 43 yaşındaki kadın damarlarındaki pıhtılaşma nedeniyle helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

31.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:59
Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk
KARABÜK Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan 43 yaşındaki kadın damarlarındaki pıhtılaşma nedeniyle helikopter ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Riskli gebelik nedeniyle 3 gün önce Kastamonu'dan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.Ö., sezaryen ile doğum yaptı. Damarlarında pıhtılaşma tespit edilen M.Ö.'nün Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'ndaki helikopter pistine iniş yaptı. M.Ö. sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. M.Ö. tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderildi. KARABÜK Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabük, Ankara, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Son dakika: Erdoğan, ’Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz’ dedi ve 3 madde sıraladı Haber
Son dakika: Erdoğan, "Bu hassasiyetlere uyarsak salgının hortlamasının önüne geçeriz" dedi ve 3 madde sıraladı
Haber Global’den Muharrem İnce’yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Son dakika: Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı Haber
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen 2 farklı provokatör aynı gün yakalandı
Turizm cenneti Kemaliye’de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi Haber
Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi
Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı Haber
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eş zamanlı fuhuş baskını yapıldı
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi Haber
Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaptığı paylaşımla umut verdi
Haberler››Güncel››KARABÜK Yeni doğum yapan kadına ambulans helikopterle sevk - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:59: Bosna'daki savaşın sivil kurbanları, Beyaz Kurdele Günü'nde anıldı - Haber 15:57: Kuyuya düşen kuzu kurtarıldı - Haber 15:57: Siirt ve Batman'da lokanta ve kafelerde açılış için hazırlık yapılıyor - Haber 15:57: Kontrol noktalarında Filistinlilerin paralarını gasbeden İsrail polisine 2 yıl hapis cezası - Haber 15:56: İstanbul'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar dördüncü kez sokağa çıktı - Haber 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 12:25: Son Dakika: Binbaşı Zafer Akkuş'u şehit eden 'Kendal' kod adlı terörist öldürüldü - Haber 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber