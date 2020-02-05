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Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan riski nedeniyle geçiş kontrollü sağlanıyor

Karabük-Zonguldak kara yolunda, tünel girişinde yaşanan heyelan riski nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

05.02.2020 18:07 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:09
Karabük- kara yolunda, tünel girişinde yaşanan heyelan riski nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.
Kara yolunun Bolkuş Tüneli girişinde zaman zaman yola kaya parçaları ve toprak düşmesi üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Yolda ve tünel üstünde bulunan toprak ve kaya parçalarını temizleyen ekipler, uzun kuyrukların oluştuğu kara yolunda zaman zaman çalışmayı durdurarak geçişleri kontrollü sağlıyor.
Bu arada Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da kontrollü olarak bölgeden geçirildi.
Aynı yerde 11 Ocak'ta da heyelan meydana gelmiş, yola düşen kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.
Karabük-Zonguldak kara yolunda heyelan riski nedeniyle geçiş kontrollü sağlanıyor

Zonguldak, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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