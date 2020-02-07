Haberler » Güncel » Karabük - Zonguldak karayolunda heyelan - Haber

Karabük - Zonguldak karayolunda heyelan

Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı.

07.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:21
Karabük- karayolunda meydana gelen heyelan sonrası yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonrası kapanan yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
Karabük-Zonguldak karayolunun 25. kilometresinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. Çift taraflı olarak ulaşıma kapanan yolda uzun araç kuyrukları da oluştu. Karayolları ekipleri greyder ve dozerlerle temizleme çalışması yaptığı yol yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası yeniden trafiğe açılarak araç geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.
Yetkililer bölge genelinde yağışların devam ettiğinden dolayı bu yolu kullanan sürücülerin olası bir heyelanlara karşı duyarlı ve dikkatli olmaları istendi.
(İHA)
Karabük - Zonguldak karayolunda heyelan

Zonguldak, Karabük, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
7.02.2020 15:22:28