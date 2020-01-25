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Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan Elazığ'a 29 kişilik ekip sevk edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinden çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.

25.01.2020 00:59 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:18Karabük, Zonguldak ve Bartın'dan Elazığ'a 29 kişilik ekip sevk edildi
'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından , ve illerinden çok sayıda sağlık ve kurtarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin her yerinden ekipler sevk edilmeye devam ediyor. Karabük İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 5 kişilik sağlık ekibi ile 1 ambulans, Zonguldak'tan 2 ambulans, 1 UMKE aracı olmak üzere 11 kişilik ekibin yanı sıra Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla belediyenin itfaiyesine ait 1 kurtarma aracı ve 7 kişilik ekip bölgeye sevk edilirken, Bartın'dan ise 1 ambulans, 1 UMKE aracı ve 6 kişilik ekip yola çıktı. - KARABÜK

Zonguldak, Karabük, Bartın, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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