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Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü

Erzurum'da düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.

30.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:03 Karabüklü boksörler Erzurum'dan 4 madalya ile döndü
Erzurum'da düzenlenen Büyük Erkekler-Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda Karabüklü boksörler madalyalarla döndü.

Erzurum Yenişehir Buz Pateni Pistinin ev sahipliğinde düzenlenen Palandöken Büyük Erkekler-Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Müsabakalara katılan Karabüklü boksörler şampiyonadan 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Karabük'ten Baykan Arslan yönetiminde 9 sporcunun katıldığı şampiyonada 3 sporcu finale çıktı. Sporculardan Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2'incisi Elif Güneri finalde Sueda Şahin'i yenerek 11. kez Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca 54 kiloda Beyza Saraçoğlu'na mağlup olan Merve Özge Arslan ve 75 kiloda Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli 'ye yenilen İrem Günesen 2'nci oldu. 69 kiloda Gamze Kara ise bronz madalya aldı.

Şampiyona ile ilgili duygularını paylaşan Antrenör Baykan Arslan; " Bu çocuklar bizim çocuklarımız, yani Karabük'ün evlatları, diğer kulüplerin sporcularının büyük bölümü transfer, ama bizim çocuklarımız altyapıdan yetiştirdiğimiz çocuklar, hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca hiçbir zaman bizlerden desteklerini esirgemeyen Valimiz, Belediye Başkanımız, Emniyet Müdürümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve işadamımız Remzi Özçelik başta olmak üzere, tüm Karabük halkına teşekkür ediyorum, Karabük artık boksun önemli merkezlerinden biri haline geldi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Palandöken, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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