Karabüklü Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Karabük
'te hayatını kaybeden 89 yaşındaki Kore
gazisi Mehmet Ünal, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Hastane morgundan alınan Ünal'ın cenazesi askeri törenin yapılacağı Safranbolu Merkez
Cami'ye getirildi. Ünal'ın naaşı öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Vali Fuat Gürel, İl Jandarma
Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz
, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih
Ürkmezer, askeri erkan, gaziler ve yakınları katıldı. - KARABÜK
Safranbolu,Karabük,Kore
04 Aralık 2018 Salı 15:14