Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan U.S Open Para Taekwondo Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.Amerika'nın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas'ta 01 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen U.S. Openh Para Teekwondo şampiyonasında 3.olan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan bronz madalya almaya hak kazandı. - KARABÜK