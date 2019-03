Kaynak: AA

Karabüklü tekvandocu Ali Can Özcan, Amerika'da düzenlenen şampiyonda üçüncülük elde etti.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Amerika'da düzenlenen Para Tekvando Şampiyonası'na katılan Güleç Petrol Karabük Çınar Spor Kulübü sporcusu Ali Can Özcan'ın dereceyle yurda döndüğü belirtildi.Açıklamada, "Karabük ve ülkemizi Amerika'da düzenlenen şampiyonada temsil eden sporcumuz Ali Can Özcan üçüncülük elde etmiştir. Sporcumuzu tebrik eder başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.