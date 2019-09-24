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Karabükspor'a Safranbolu Kent Ormanı'nda moral yemeği

TFF 2.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın Gümüşhanespor ile evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi moral yemeğine katıldı.

24.09.2019 18:11Karabükspor'a Safranbolu Kent Ormanı'nda moral yemeği
TFF 2.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor yarın Gümüşhanespor ile evinde oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur maçı öncesi moral yemeğine katıldı.

Safranbolu Kent Ormanı işletmecisi ve Kardemir Karabükspor Basın Sözcüsü Kerem Demir ikramı üzerine düzenlenen moral yemeğine profesyonel futbol şube sorumlusu Atilla Burgaz, salon sporları sorumlusu Recep Özdemir, kulüp genel sekreteri Murat Arslan, kulüp genel müdürü Sabir B. Karaozan, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeli katıldı.

Oyuncular yemek sonrası Safranbolu Kent Ormanı'nda yürüyüş yaptı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Gümüşhanespor, Safranbolu, Spor

Kaynak: İHA

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