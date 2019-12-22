Haberler » Spor » Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımı maça çıkmadı - Spor

Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımı maça çıkmadı

Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımının oyuncuları paralarını alamadıkları gerekçesi ile maça çıkmadı.

22.12.2019 19:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:09 Karabükspor başkanının amatör ligdeki takımı maça çıkmadı
başkanının amatör ligdeki takımının oyuncuları paralarını alamadıkları gerekçesi ile maça çıkmadı.

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'in başkanlığını yaptığı Karabük 1. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Karabük Demirçelikspor bugün 5000 Evler Sahası'nda Aydınlıkevler GSK ile karşı karşıya gelecekti. Karabük Demirçelikspor oyuncuları hem sezon başında verilen sözlerin tutulmaması hem de sakat oyuncuları olduğu gerekçesiyle maça çıkmadı. Karşılaşmayı 3-0 hükmen Aydınlıkevler GSK kazandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve zor günler geçiren Kardemir Karabükspor'un "B Planı" olarak geçen sezondan itibaren amatör ligde yer alan takımı Karabük Demirçelikspor sahaya çıkmadığı için 3 puan silme cezası da alacak. Karabükspor'un Karabük 1. Amatör Lig B Grubu'nda yer alan rezerv takımı Kardemir Karabükspor'da lig de iki karşılaşmaya çıkmadığı için ligden ihraç edilmişti. - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Karabük, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:26   Fenerbahçe taraftarlarından Caner Erkin'e küfürlü tezahürat! - Spor
19:24   Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR) - Spor
19:21   Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Spor
19:19   Bülent Uygun: "Resmen kadro eksikliği yaşıyoruz" - Spor
19:18   Okan Buruk: "Bizim için iyi bir galibiyet oldu" - Spor
18:49   Fenerbahçeli taraftarlar, Caner Erkin'i ıslıkladı! - Spor
18:48   F.Bahçe'de Van Persie sürprizi! İstanbul'a geldi - Spor
18:39   Başakşehir deplasmanda farka koştu, farkı 4'e indirdi - Spor
18:00   F.Bahçe'de Emre Belözoğlu depremi! Derbide yok - Spor
17:54   İrina Morozyuk'tan bikinili paylaşım! Beğeni yağmuruna tutuldu - Spor
22.12.2019 19:27:30