Karabükspor'da Balıkesir Hazırlıkları Başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, ligin 13. haftasının açılış maçında Balıkesirspor
ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde, yeni teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve yarım sahada pas çalışması yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Yüksel
ve salon sporları sorumlusu Özgür Kıylıoğlu da takip etti. - KARABÜK
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