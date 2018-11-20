20 Kasım 2018, 11:25
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Karabükspor'da Balıkesir Hazırlıkları Başladı

Karabükspor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 13. haftasının açılış maçında Balıkesirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, ligin 13. haftasının açılış maçında Balıkesirspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Hasan Doğan Tesisleri'nde, yeni teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, kırmızı-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve yarım sahada pas çalışması yaptı. Antrenmanı kulüp başkanı Mehmet Yüksel ve salon sporları sorumlusu Özgür Kıylıoğlu da takip etti. - KARABÜK Hasan Doğan,Balıkesirspor,Kardemir Karabükspor
20 Kasım 2018 Salı 11:25



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