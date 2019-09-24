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Karabükspor'da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde Gümüşhanespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

24.09.2019 17:19Karabükspor'da Gümüşhanespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın evinde Gümüşhanespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Çamlık Sahası'nda Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve el pası çalışması yaptı. İsmail Demirci, Gümüşhanespor karşılaşmasına tam rotasyonlu kadro ile çıkacaklarını, maç kazanmak önemli olsa da gençleri kazanmanın daha önemli olduğunu belirtti. - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Türkiye Kupası, Gümüşhanespor, Spor

Kaynak: İHA

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