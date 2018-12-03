Karabükspor'da İstanbulspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
Cumartesi Günü sahasında ağırlayacağı İstanbulspor
maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Kırmızı-mavili takım ligin 15. haftasında Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan
Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması yaptı. Antrenman tek kale maç ile son buldu.
(Rıdvan Bostancı/İHA)
Kardemir Karabükspor,İstanbulspor
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:56