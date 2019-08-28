Haberler» Spor» Haber

Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlaması

- Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlamasıKARABÜK - Kardemir Karabükspor'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda doğum günü olan kaptan Berkay Yılmaz'a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yapıldı.

28.08.2019 20:59
- Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlaması
KARABÜK - Kardemir Karabükspor'un sabah saatlerinde gerçekleştirdiği idmanda doğum günü olan kaptan Berkay Yılmaz'a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yapıldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçını 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü deplasmanda Sivas Belediyespor ile oynayacak Kardemir Karabükspor'da çalışmalar devam ediyor. Teknik Direktör İsmail Demirci yönetiminde, Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda takım ısınma hareketlerinin ardından; core kuvvet çalışması ve taktik çalışması yaptı.
Antrenmanın sonunda takım arkadaşları 21 yaşına giren kaptan Berkay Yılmaz'a Brezilya usulü un ve yumurtalı kutlama yaptı. Kutlamanın ardından Yılmaz takım arkadaşları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Brezilya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:19   Trabzonspor-AEK maçına doğru - AEK Teknik Sorumlusu Kostenoglou
21:06   Tenis: ABD Açık
21:00   A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 yenerek 4'te 4...
20:59   Karabükspor'da kaptana Brezilya usulü doğum günü kutlaması
20:50   Fortuna Düsseldorf, Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı
20:50   Yeni Malatyaspor, Sakıb Aytaç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
20:44   9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası