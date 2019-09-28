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Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı.

28.09.2019 15:06Karabükspor'da Kastamonuspor maçı hazırlıkları tamamlandı
TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kastamonuspor 1966 maçının hazırlıklarını tamamladı. Hasan Doğan Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Demirci yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması ve dar alan çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Kastamonuspor, Spor

Kaynak: İHA

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