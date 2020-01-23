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Karabükspor'da kongre iptal edildi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurulunun iptal edildiği bildirildi.

23.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:25Karabükspor'da kongre iptal edildi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un yarın yapılacak olan olağanüstü genel kurulunun iptal edildiği bildirildi.

Karabükspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "24.01.2020 Cuma günü gerçekleşecek olan olağanüstü kongremiz için bugün Yönetim Kurulu olarak yaptığımız değerlendirmeler de göz önüne alınarak; 'Karabük'te bir oluşum var, Karabükspor'a talipler' sözleri üzerine alınan olağanüstü kongre kararımızı iptal ettik. Bunun yanında bugün Kayyım devir işlemleri için de Valimiz ile bir görüşme yapmak istiyoruz. Bu aşamada kulübümüz yönetimini alacak bir oluşum çıkmadığı için iptal ettiğimiz kongremiz ileriki tarihlerde bir oluşum söz konusu olursa tekrar alacağımız karar ile kongreye de gidilebileceğini ifade ederiz" denildi. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Spor

Kaynak: İHA

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