14 Aralık 2018, 18:15
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Karabükspor, Denizlispor Hazırlıklarını Tamamladı

Karabükspor, Denizlispor Hazırlıklarını Tamamladı

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-mavili ekip akşam saatlerinde Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Berkay Yılmaz takımla beraber çalışmalara başlarken, kart cezalısı Cihan Aydın yarınki müsabakada yer alamayacak. - KARABÜK Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Denizlispor
14 Aralık 2018 Cuma 18:15



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