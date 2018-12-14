Karabükspor, Denizlispor Hazırlıklarını Tamamladı

Kardemir Karabükspor
, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında yarın sahasında konuk edeceği Denizlispor
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-mavili ekip akşam saatlerinde Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Sakatlığı bulunan Berkay
Yılmaz takımla beraber çalışmalara başlarken, kart cezalısı Cihan Aydın
yarınki müsabakada yer alamayacak. - KARABÜK
Hasan Doğan,Kardemir Karabükspor,Denizlispor
14 Aralık 2018 Cuma 18:15