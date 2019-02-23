Karabükspor, Elazığspor Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor
, yarın evinde oynayacağı TY Elazığspor
maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen idmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışması yaptı. - KARABÜK
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Kaynak: İHA