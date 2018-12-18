Karabükspor, Gazişehir Gaziantep Hazırlıklarına Başladı

Kardemir Karabükspor
, Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep
FK ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Karabükspor, ligin ilk devresinin son maçında deplasmanda Gazişehir Gaziantepspor
ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına Hasan Doğan
Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde yapılan çalışmada, kırmızı-mavili ekip ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması ve yarım sahada maç yaptı. Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarına hafta boyunca devam edecek. - KARABÜK
Kaynak: İHA