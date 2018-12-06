Karabükspor Kahvaltıda Bir Araya Geldi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:03



06 Aralık 2018 Perşembe 15:03

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, teknik ekip ve futbolcular ile bir kafede düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.Bu hafta sahasında İstanbulspor'u konuk edecek Kardemir Karabükspor'da kahvaltı etkinliği düzenlendi. Yazıköy'de bulunan bir kafede düzenlenen kahvaltıya Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, teknik ekip, futbolcular ve basın mensupları katıldı. Kahvaltı sonunda Yazıköy Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Deniz Tüzer, Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel'e derneğe vermiş olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti ve kırmızı-mavili takıma Spor Toto 1.Lig'de başarılar diledi. - KARABÜK