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Karabükspor Metin Türker'i mezarı başında andı

Kardemir Karabükspor Kulübü kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, kabri başında anıldı.

24.08.2019 15:35 Karabükspor Metin Türker'i mezarı başında andı
Kardemir Karabükspor Kulübü kuruluşunun 50. yılı etkinlikleri kapsamında Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, kabri başında anıldı.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim kurulu ve futbolcularla birlikte, geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Metin Türker'in mezarını ziyaret ederek dua etti. Kulübün 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan ziyarette okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan duanın ardından Başkan Yüksel ve futbolcular tarafından Türker'in mezarına karanfil bırakıldı. - KARABÜK

Kardemir Karabükspor, Hak İş, Güncel

Kaynak: İHA

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