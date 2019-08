"Karabükspor ölmedi, ateşimiz hala duruyor"

TFF 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, kulüp için mücadele etmeye devam ettiklerini belirterek, "Şu an 13-14 milyon liraya ihtiyacımız var. Sorunları bu sene çözebilirsek daha sonraki dönemlerde üst liglere çıkmak için mücadelemizi vereceğiz." dedi.

Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Karabükspor'un 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve vatandaşlarla bir araya gelmek için bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Etkinliğin 24 Ağustos Cumartesi günü Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yapılacağını aktaran Yüksel, "Kastamonuspor ile hazırlık maçı yapacağız. Maç öncesinde festival havasında bir etkinlik olacak, sanatçılar gelecek. Bunun için 27 dernekle istişare yaptık. Onlar da destek verdiler." diye konuştu.

Yüksel, Karabükspor'un var olması için bir mücadeleye girdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tüm Karabüklüleri etkinliğimize davet ediyoruz. Karabükspor ölmedi. 50. yılımızdayız. Bu ateşimiz hala duruyor. Yalnız odun atılması gerekiyor. Karabüklü hemşehrilerimizle birer parça odun attığımızda Karabükspor'u tekrar alev alarak üst liglere çıkaracağımıza inanıyorum. Yönetimdeki arkadaşlarımız da buna inanıyor. Bunun mücadelesini veriyoruz."

"Şu an 13-14 milyon liraya ihtiyacımız var"

Transfer yapabilmeleri için yerli ve yabancı futbolcuların sorunlarını çözmeleri gerektiğini anlatan Yüksel, aynı zamanda vergi ve sigorta borçlarının da bulunduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Yerli futbolcularımızla görüştük, onlar sorun çıkarmıyorlar. Şu an için yabancı futbolcuların durumlarını çözemiyoruz. Onların sorunları UEFA'da görüşülüyor. Şu an 13-14 milyon liraya ihtiyacımız var. Mevcut futbolcular birinci ligde mücadele ettiler. Ben bu ligde kalacağımıza inanıyorum. Bu yıl hedefimiz ligde kalmak. Sorunları bu sene çözebilirsek daha sonraki dönemlerde üst liglere çıkmak için mücadelemizi vereceğiz."

