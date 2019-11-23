Haberler » Güncel » Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Kardemir Karabükspor eski başkanlarından Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı.

23.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:17Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş dünyasının sevilen isimlerinden ve Kardemir eski başkanlarından Ziya Ünsal son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir yakalandığı bir hastalık sonucu Ankara'da tedavi gören Karabük'ün sevilen iş adamlarından TSO Meclis Başkanlığı ve Karabükspor kulüp başkanlığı yapan Ziya Ünsal, dün akşam hastanede hayatını kaybetmişti.

Ünsal için, öğle namazını müteakip Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ünsal'ın yakınlarının yanı sıra, Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu üyesi Kamil Güleç, TSO Başkanı Mehmet Mescier, siyaset ve iş dünyası ile çok sayıda seveni katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ünsal, Kuzyaka Hacılar köyü aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Karabükspor, Ziya Ünsal, Karabük, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 (Esenyurt'ta yangında mahsur kalan 13 kişiyi itfaiye kurtardı
16:14 Ticaret Bakanlığı'ndan, 'Efsane Cuma İndirimleri' uyarısı
16:13 Yargı paketinin getirdiği yenilikler 1 Ocak'tan itibaren hayata geçiyor -2
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
16:09 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Kapadokya Alan Başkanlığı yıkım yetkisi aldı"
16:08 Tosya Belediyesi park alanlarını temizliyor
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
14:37 Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: Bu operasyonun amacı CHP'ye kumpas kurmaktır
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 16:15:45