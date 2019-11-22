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Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti

Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden Ziya Ünsal Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:55Karabükspor'un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti
iş dünyasının sevilen isimlerinden Ziya Ünsal 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ankara'da rahatsızlığı dolayısı ile tedavi gören Karabük'ün sevilen iş adamlarından TSO Meclis Başkanlığı ve kulüp başkanlığı yapan Ünsal, hastanede hayatını kaybetti.
Ünsal 2017 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanlığı görevini üstlenmişti. Ünsal ayrıca Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Başkanlığı da yaptı. Ünsal, yarın öğle namazına müteakip Karabük Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(Rıdvan Bostancı/İHA)

Karabükspor, Ziya Ünsal, Karabük, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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