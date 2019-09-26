Haberler » Spor » Haber

Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı

Kardemir Karabükspor Kulübü'nün resmi hesaplarından paylaştığı özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

26.09.2019 10:53Karabükspor'un paylaştığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı
Kardemir Karabük spor Kulübü'nün resmi hesaplarından paylaştığı özel klip sosyal medyada büyük beğeni topladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor'un resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı "Unutma! Başka Karabük yok!" isimli özel klip büyük beğeni topladı. Video paylaşıldıktan kısa bir süre sonra birçok kişi ve sayfa tarafından beğenildi ve paylaşıldı. Takımın bütün oyuncularının ve teknik ekibinin yer aldığı videoda içinde bulunulan sıkıntılı süreçlere rağmen inançlı olunduğu, şehir ve takımla ilgili görüntülerin yer aldığı video hem spor kamuoyunda hem de sosyal medyada beğeni ile karşılandı. - KARABÜK

Türkiye Futbol Federasyonu, Kardemir Karabükspor, Karabük, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
11:33 Menemenspor moral buldu
11:31 Kennedy: karşıyaka'da harika günler geçirdim
11:30 BAL ekibi Görelespor'da tur sevinci
11:30 Soner tolungüç: yarım kalan işimiz var
11:24 Canlı yayın duyurusu
11:14 Fikret orman'a kulüp çalışanlarından destek
11:07 Melikgazi'nin maç programı belli oldu