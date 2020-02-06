Haberler » Güncel » Karabükte ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haber

Karabükte ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

06.02.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:12Karabükte ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
'te kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.
Alınan bilgiye göre, ilçesinden Karabük'e giden Sinan Başkaya yönetimindeki 45 FV 655 plakalı otomobil, Yeşil Mahalle Çevre Yolu'nda kontrolünü kaybederek kaldırıma, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı, sürücü araçta sıkıştı.
Diğer sürücülerin vermesi ile olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkartılan Başkaya, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
6.02.2020 00:28:20