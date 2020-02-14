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Karaburun açıklarında mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş yapmak isteyen 12 kaçak göçmen, Karaburun ilçesi açıklarında mahsur kaldı.

14.02.2020 01:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 01:16Karaburun açıklarında mahsur kalan kaçakları Sahil Güvenlik kurtardı

İZMİR'de, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş yapmak isteyen 12 kaçak göçmen, ilçesi açıklarında mahsur kaldı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçiş yapmaya çalışan göçmenlerin Karaburun ilçesi açıklarında mahsur kaldığı ve yardım istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye intikal ederek lastik botta bulunan 8'i Somalili, 4'ü Afrika uyruklu olma üzere 12 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karaburun, Güncel

Kaynak: DHA

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