Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan hakkındaki iddialar

İzmir'in Karaburun İlçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "kendisini müdür atayarak maaş bağladığı" yönündeki haberlerle ilgili " Karaburun Belediyesi'ne bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. KHK'ya dayanarak kurulmuştur. Meclisin 12 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, 5 yıl süreyle adı geçen şirketin müdürü olarak atanmam oy çokluğu ile karar altına alınmıştır" ifadesini kullandı.Erdoğan, bazı basın yayın organlarında yer alan "kendisine müdür atadığı ve ikinci maaş bağladığı" yönündeki haberlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamasında, hisselerinin tümü Karaburun Belediyesi'ne ait olan "Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketi"ne müdür olarak atanmasının, şirket faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için kanuni bir zorunluluktan kaynaklandığını savunan Erdoğan, "Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 27 Aralık 2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerinin belediye şirketlerinde istihdam edilmesini öngörmektedir." bilgisini paylaştı.Erdoğan, şunları kaydetti:"Karaburun Belediyesi'ne bağlı 'Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. bu KHK'ya dayanarak kurulmuştur. Karaburun Belediye Meclisinin 12 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda, 5 yıl süreyle adı geçen şirketin müdürü olarak atanmam oy çokluğu ile karar altına alınmıştır. Yine 10 Haziran 2019 tarihli Meclis kararında, adı geçen şirketin müdürü olarak 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere tarafıma 7 bin 500 TL huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bu karar, şeffaf yönetim anlayışımız gereği belediyemizin internet sitesinde aynı gün açıkça ilan edilmiştir."Erdoğan, yerel seçimler ve sonrasında belediyelerin tüm iş ve işlemlerinin, ilgili tüm kurumların denetimine açık şekilde yönetilmesi hususunu her zaman önemsediğini aktararak, şöyle devam etti:"Adı geçen şirkette KHK, kanun ve Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olmamasına rağmen, basında ve kamuoyunda rahatsızlık ve hassasiyet yaratan 'Huzur Hakkı' işlemini tamamen kendi özgür irademle sonlandırma kararı aldım. Şirket tarafından hesabıma bir kez ödenen 'Huzur Hakkı' meblağının tamamını, ilçemizde eğitim veren Karaburun Ortaokulunun Okul Aile Birliği'nin hesabına bağış olarak yatırdım. Belediyemizin ilk Meclis toplantısında, yukarıda bahsettiğim kararı ortadan kaldıran yeni bir Meclis kararı alınması için bizzat irademi ortaya koyacak, alınacak kararı da kurumsal web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyumuzla paylaşacağım."Yaşanan olay neticesinde halkın bu konulardaki duyarlılığını ve tepkisini gördüğünü, bu sebepten tüm kamuoyuna, ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partilere, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine açık çağrıda bulunduğunu belirten Erdoğan, "Belediyelerimizin hakim ortak ya da hissedar oldukları iktisadi teşebbüslerde görev alan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin, yasal maaşları haricinde huzur hakkı almamalarını, bu ve benzeri ad altında alınan ücretleri ise görev yaptıkları beldelerdeki sosyal sorumluluk amaçlı projelerde kullanılmak üzere bağışlamalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.