Karaburun
Belediye meclis toplantısı yapıldı.
Karaburun Belediyesinin 31 Mart yerel seçimler öncesindeki son meclis toplantısı belediye başkanı Ahmet Çakır
'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantı öncesi meclis üyelerine birer plaket takdim eden Çakır, ilçe nüfusunun artması nedeniyle 9 olan meclis üyesi sayısının yeni dönemde 11 olacağını hatırlattı.
Çakır, 10 senesi Mordoğan
ve 5 yılı Karaburun olmak üzere 15 yıl görev yaptığını, bayrağı artık yeni başkana devredeceğini vurguladı.
Öte yandan Karaburun Belediye meclis üyelerinden hiçbiri yeni dönemde aynı göreve aday olmadı. Meclis üyelerinden İlkay Girgin Erdoğan CHP
, Dinçer Özlüoğlu ise DSP'den belediye başkan adayı
olarak mücadele edecek.
Ahmet Çakır, Karaburun, Güncel
Kaynak: AA