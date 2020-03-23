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Karaburun Belediyesi'nden yazlıkçılara "gelmeyin" çağrısı

İlkay Girgin Erdoğan'dan yazlıklarını erken açmaya hazırlanan vatandaşlara çok önemli uyarı: "Devlet Hastanemiz sadece 10 yatak kapasiteli, yoğun bakım yatağımız ve enfeksiyon uzmanımız yok!"

23.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:42
Karaburun Belediyesi'nden yazlıkçılara

Koronavirüs salgını nedeniyle Karaburun 'daki evlerini erken açmaya hazırlanan yazlıkçılara, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dan çok dikkat çekici bir uyarı geldi. İtalya'da yapılan benzer hatanın, salgının bir anda ülke geneline yayılmasına neden olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan 10 yataklı Karaburun Devlet Hastanesi'nin hekim ve yatak sayısının, olası bir salgını karşılamasının mümkün olmadığını söyledi.

Devlet Hastanesi bünyesinde tek bir yoğun bakım yatağı ve enfeksiyon hekimin olmadığını hatırlatan Başkan Erdoğan, yazlıklarını erken açmaya hazırlanan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"RİSK ORTADAN KALKANA KADAR GELMEYİN"

"İlçemizdeki Kamu kurumları ile eşgüdüm ve işbirliği içinde; ülkemizin bu sorunla başetmesi için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Sorunun küresel, mücadelenin ulusal olduğunu biliyoruz. Ancak yurttaşlarımızın da yapılan uyarılara hassasiyetle uyması ve bizlere yardımcı olması gerekiyor. Karaburun ilçe merkezi İzmir'e 110 kilometre, Mordoğan mahallemiz ise 90 kilometre uzaklıkta. İlçemizde an itibarıyla virüs tanısı pozitif çıkan tek bir hemşehrimiz yok. Ancak önlemlerimizi de almak durumdayız. Karaburun'daki Devlet Hastanemiz, yerleşik nüfusumuza hizmet edebilecek kapasiteye sahip. Hâl böyle olunca, yaz aylarında 100 bine ulaşan nüfusa sağlık hizmeti verebilmekte sorun yaşayabiliyoruz. Yazlıkçılarımızdan ricamız, biraz daha sabırlı olmaları ve salgın riski sonlanana kadar evlerinde kalmaları... İnşallah ülkemiz bu sıkıntılı dönemi atlatacak ve bizler yaz aylarında Karaburun'un güzelliklerini tüm yurttaşlarımızla birlikte yaşayacağız."

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Devlet Hastanesi, Karaburun, Güncel

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