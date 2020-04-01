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Karaburun'da erkekler erzağa, kadınlar maske dikimine

Karaburun'da Belediye ve vatandaşların dayanışmasıyla tüm yaşlılara ve darda kalan vatandaşlara sıcak birer el uzandı. Belediyenin Makrome Kursu'nda ise maske ve asetatlı maske üretimi başlatıldı.

01.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:13
Karaburun'da erkekler erzağa, kadınlar maske dikimine

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara 22 Mart'ta getirilen sokağa çıkma yasağı onuncu gününe girerken, nüfusunun üçte birinden fazlası bu kapsamda olan Karaburun ilçesinde sessiz sedasız örnek bir dayanışma sergileniyor.

İlçeye bağlı üç merkez mahalle ve 13 köyde bulunan yaşlılara el uzatan Karaburun Belediyesi'ne vatandaşlar katkılarıyla destek olurken, belediyenin açtığı Makrome Kursu'nda maske ve asetatlımaske dikimine başlandı.

MAKİNELER EĞLENHOCA'DA TOPLANDI

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Karaburun Evde Kal" sloganıyla yaptıkları çağrıya vatandaşların büyük oranda uyduğunu belirterek, "İlçemizdeki yaşlılarımızın taleplerini karşılarken darda kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatmaya devam ediyoruz." dedi. Belediyenin hazırladığı yardım paketlerine, duyarlı vatandaşlardan da büyük katkı sağladığına dikkat çeken Erdoğan, Eğlenhoca Köyü'nde maske ve asetatlı maske üretimine başladıklarını söyledi.

Kösedere Köyü'nde açılan kurs binasındaki makineleri de Eğlenhoca Köyü'ne taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, köydeki kadınların hijyenik ortamda ve temas kurallarına uygun şekilde üretim yaptıklarını belirtti. Üretilen maskelerin Belediye çalışanlarına, esnafa, hastane çalışanlarına ve eczanelere ücretsiz verildiğini vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"KOMŞUMUZ AÇKEN TOK YATAMAYIZ"

"Millet olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu dönemde Karaburun'umuzda birbirimize daha fazla kenetlendiğimizin göstergesi olan göz yaşartıcı görüntüler yaşıyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemizin yardım paketlerinden hazırlayarak bizlere teslim ediyor. Biz de yaşlı ve muhtaç vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Paketlerimizde bir aileye en az on gün yetecek kadar ürün bulunuyor. Faaliyetlerine ara verdiğimiz makrome kursumuza katılan kursiyer kadınlarımız, 'Başkanım biz de bu dayanışmada yer alalım, çorbada tuzumuz olsun' dediler.Kadınlarımız, kurs hocaları Aylin Baylan'ın önderliğinde maske dikimine başladı. Kadınıyla erkeği ile el ele vererek bu zor günleri aşacağız. Çünkü biz peygamberimizin sünnetine uyan ve komşusu açken tok yatamayan bir kültürün temsilcileriyiz... Katkılarını esirgemeyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Karaburun, 22 Mart, Güncel
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