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Karaburun'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

'TURUNCU' alarmın verildiği İstanbul'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.

30.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:23
'TURUNCU' alarmın verildiği 'da gece saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürüyor.
Fırtına özellikle Karadeniz'e bağlı ilçe mahallelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Denizde dev dalgalar oluşurken, balıkçılar denize açılamadı. 'e bağlı mahallesinde limanda bekleyen balıkçılar, uzun zamandır böyle şiddetli bir fırtına görmediklerini belirtiyor. Balıkçılık yapan Muammer Bingöl, "Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımız hem teknelerini gözetliyorlar hem de kestane yiyorlar. Dışarı çıkamıyoruz. Burada oturup sıcak sobanın ve kestanenin keyfini çıkarmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
"BİR HAFTA DENİZE ÇIKAMAYIZ"
Balıkçılık yapan ve fırtına nedeniyle denize açılamayan Kemal Eren, "Bu sayılı bir fırtına. Bu fırtına 24 saat böyle hızını devam ettirecek. Bir hafta daha havalar böyle kötü. Balıkçı arkadaşlar denize çıkamayacak. Kar yok ama karın soğuğu var. Herhalde yükseklere kar düşer. Sobamız olmasa burada duramayız. 24 saat sonra azalacak ama bir hafta denize çıkamayız" ifadelerini kullandı.
Karaburun'da etkili olan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı

Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


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