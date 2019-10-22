Karaburun'da nergis dikim sahaları genişletilecek

İZMİR'in Karaburun Belediyesi'nce ilçede son yıllarda en büyük gelir kaynağı haline gelen ve düzenlenen etkinliklerle binlerce turistin ilgisini çeken nergisin dikim alanının genişletilmesine karar verildi. Nergis tarımının artırılması için yeni dikimler yaptıran belediye, ilçeye özgü ürünlerin markalaşması için de çeşitli çalışmalar yürütecek.

İlçede yerli tohum ile tarımsal kalkınmayı hedefleyen Karaburun Belediyesi'nce daha verimli çalışılması için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Birimi kuruldu. 'Tohum Bankası' kurmayı da hedefleyen belediye yetkilileri, ilçenin endemik bitkilerini ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda ise öncelik, nergise verilecek. Son yıllarda Karaburun'un tanıtımında da önemli olan nergis tarımının geliştirilmesi için dikim sahası genişletilecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, belediyeye ait arazilerde nergis dikimi yaptıklarını söyledi. Ayrıca sera alanı oluşturarak, iyi tarım uygulamalarına da başlayacaklarını belirten Erdoğan, "Doğal ürün yetiştirmek ve satışını yapmanın yanında, yerli fide üretimi ve 'Tohum Bankası' oluşturmayı da hedefliyoruz. Serada üretilecek yerli fideleri çiftçilerimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Böylelikle çiftçilerimizin kaliteli ürün üretmesi için altyapının oluşmasına da katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

İLÇEYE ÖZGÜ ÜRÜNLER MARKALAŞACAK

Kadınların tarımsal üretimde daha etkili olmasını sağlamayı amaçladıklarını, bunun için tüketiciye sağlıklı ürünlerin aracısız ulaştırılması adına tarımsal kalkınma kooperatiflerinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Erdoğan, Karaburun'a özgü ürünlerin markalaşması üzerine çalışmalara başladıklarını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sadece ilçemizde yetişen nergis ve hurma zeytinin markalaşması için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışıyoruz. Bu ürünlerin coğrafi işaretini almak için başvurumuzu yaptık. Nergis tarımını artırmak amacıyla belediye arazisine nergis dikimi gerçekleştirdik. Belediyeye ait zeytin ve mandalina ağaçlarımızın verimini artırmak amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile İstiridye Mantar Yetiştiriciliği kursuna başladık. Kadınlarımızın tarımsal üretime dahil edilebilmesi için kadın kooperatiflerini ve Batı Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni destekliyoruz. Kooperatiflerimizi bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde üretilen ürünlerin satış yerlerini İzmir merkeze de taşıyacağız. Halkımız kazanacak, ilçemiz kazanacak, yurttaşlarımız sağlıklı gıdaya daha kolay erişebilecek."