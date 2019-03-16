Karaburun'da Sevindiren Karar

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İZMİR'in Karaburun ilçesindeki Ildır Körfezi, Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edildi. Buna göre, bölgede yapılaşmalara, çevre sorunlarına yönelik çeşitli tedbirler alınacak. Yine su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik de yeni kararlar alınabilecek. Yeni projeler, yönetim planı hazırlanıncaya kadar durdurulacak. Plan yapma yetkisi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. Çevreciler, kararı olumlu karşıladı.İzmir'in Karaburun ilçesi Ildır Körfezi, Cumhurbaşkanı kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu alanda 19 Ekim1989 tarihli 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, 'Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda, mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmaz' denildi. Karara göre, plan yapma yetkisi de yerel idarede değil; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olacak. Karaburun'da uzun süredir balık çiftlikleri, rüzgar enerjisi santralleri (RES) ve taş ocaklarına karşı mücadele edenler, kararı olumlu karşıladı. Karaburun için bu kararın alınmasına yönelik çevrecilerle birlikte mücadele eden çevre ve ekoloji hareketi avukatı Cem Altıparmak, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nce 2013'te ÖÇKB ile ilgili raporun hazırlandığını ve Karaburun Yarımadası'nın mutlaka ÖÇKB ilan edilmesinin önerildiğini, bu kararla Yarımada'nın yok oluşunun önüne geçmede önemli kazanım elde edildiğini söyledi.'KARABURUNLULARIN SÖZ HAKKI OLACAKÖÇKB'nin ilanının, 'sihirli değnek' olmadığını kaydeden Altıparmak, "Bakanlıkça yeniden bir değerlendirme yapılana kadar yeni projelerin uygulanmasının, bu aşamadan itibaren duracağını söyleyebiliriz. Karaburun ÖÇKB alanı için bir yönetim planı hazırlanmak zorunda. Bu yönetim planı hazırlanırken tüm Karaburunluların ve sivil toplum örgütlerinin söz hakkı olacak. Bu süreci iyi değerlendirmek gerekiyor. Bundan sonra ÖÇKB alanının tamamı üzerinden yönetim planına uygun olarak kimi izinlerin verilmesi ya da verilmemesi söz konusu olacak. Yine ÖÇKB kararıyla birlikte alana ilişkin tüm karar alma, izleme, kontrol, planlama ve uygulama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçiyor" diye konuştu.PLAN YAPMA YETKİSİ BAKANLIKTAKaraburun Kent Konseyi Başkanı Goncagül Karaağaç Ekici de kararı şöyle değerlendirdi:"Bu karar, mevcut planların durdurulması, uygulamaya izin verilmemesi anlamına gelmektedir. Planlama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Bağımsız bilimsel araştırma çalışmalarının ardından zonların hassaslık derecesi belirlenecek ardından ise 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/1000'lik çevre düzeni ve çevre yönetimi planları yapılacak. Kararın gecikmeli de olsa alınması, bizleri sevindirdi. Karaburun Yarımadası'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine yönelik çalışmalara, bölgeye ilişkin bilgi ve deneyimlerden yararlanmak ve korumanın sürdürülebilirliğini sağlamak amacına yönelik olarak yerel aktörlerin de katılımının sağlanarak, koruma alanlarının, doğal ve sosyokültürel varlıkların bulunduğu alanları da kapsayacak şekilde bütünsel bir yaklaşımla tanımlanmasının gerektiğini düşünmekteyiz."- İzmir